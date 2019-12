USA, Fed lascia tassi invariati. Decisione attesa da Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – La Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse nella sua ultima riunione dell’anno. Il costo del denaro resta dunque fermo nel range 1,5-1,75%. Quest’anno, la banca centrale guidata da Jerome Powell, ha tagliato i tassi tre volte, con riduzioni da un quarto di punto.

L’attuale livello dei tassi di interesse è “appropriato” per sostenere la crescita e il mercato del lavoro, si legge nella nota che accompagna la decisione di politica monetaria in cui emerge che la maggioranza dei membri della Fed prevede tassi invariati nel 2020.

Dalle dot plot, le tabelle che accompagnano il comunicato finale, emerge inoltre che la banca centrale ha confermato le stime di crescita per l’economia americana per gli anni 2020, 2021 e 2022. Per il prossimo anno, il PIL è atteso crescere del 2%, per il 2021 dell’1,9% e per il 2022 dell’1,8%. Rivisto al ribasso il tasso di disoccupazione, che scende al 3,6% quest’anno rispetto al 3,7% previsto in settembre. Per il 2020 la disoccupazione è attesa al 3,5%, per il 2021 al 3,6% e per il 2022 al 3,7%.

Una decisione, quella sui tassi, attesa dagli analisti e dal mercato. Wall Street, infatti, prosegue in cauto rialzo, confermando l’impostazione prudente dell’avvio. Il Dow Jones si ferma a 27.881,72 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo S&P-500, con chiusura su 3.137,86 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,41%); consolida i livelli della vigilia lo S&P 100 (+0,18%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti materiali (+0,60%), informatica (+0,48%) e beni industriali (+0,43%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, United Technologies (+1,13%), Apple (+0,69%), Johnson & Johnson (+0,66%) e Caterpillar (+0,63%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Home Depot, -1,80%, penalizzata da un outlook debole sulle vendite.

Giù anche Chevron, che registra un ribasso dell’1,20%. Sottotono Travelers Company che mostra una limatura dello 0,75%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Applied Materials (+3,56%), Western Digital (+3,43%), Micron Technology (+3,35%) e Viacom (+3,24%).

Debole Illumina, -2,08%. Seduta negativa per Liberty Global, che mostra una perdita dell’1,71%.

Sotto pressione Liberty Global, che accusa un calo dell’1,62%.

Scivola Alexion Pharmaceuticals, con un netto svantaggio dell’1,52%.

