USA, FCA pagherà oltre 650 milioni di dollari per emissioni diesel

(Teleborsa) – Si sta per concludere l’incubo emissioni diesel per FCA. La casa automobilistica avrebbe accettato di pagare negli USA oltre 650 milioni di dollari per risolvere le controversie legate al Dieselgate, nonostante abbia sempre sostenuto di aver agito in buona fede.

Secondo quanto riportato dal New York Times, l’accordo dovrebbe essere annunciato ufficialmente oggi 10 gennaio 2019.

Le accuse erano state formulate nel gennaio del 2016 dall’agenzia ambientale federale statunitense Environmental Protection Agency (EPA).

Soffre il titolo FCA a Piazza Affari: -1,89%.