USA, divieto d’ingresso agli europei potrebbe essere revocato

(Teleborsa) – La Casa Bianca potrebbe revocare presto il divieto di ingresso negli Stati Uniti a chi nelle due settimane precedenti è stato in Unione Europea, Regno Unito e Brasile. Il piano avrebbe ottenuto il via libera dai membri della task force sul coronavirus della Casa Bianca e da altre agenzie federali, ma il presidente Donald Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva, secondo quanto riporta Reuters.

L’eliminazione delle restrizioni potrebbe dare una boccata di ossigeno alle compagnie aeree statunitensi in difficoltà, ma un potenziale ostacolo alla revoca del divieto è il fatto che è improbabile che i Paesi europei consentano immediatamente agli statunitensi di riprendere ad entrare nei loro confini. Anche l’elevato numero di contagi da coronavirus in Europa rimane un ostacolo alla riapertura delle frontiere.