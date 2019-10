Usa, democratici: 31 ottobre Camera vota su procedure impeachment Trump

editato in: da

(Teleborsa) – La Camera voterà giovedì 31 ottobre per formalizzare le procedure di impeachment per la prossima fase dell’indagine nei confronti del Presidente Donald Trump. Ad annunciarlo la speaker della Camera, Nancy Pelosi. L’esponente Dem ha aggiunto che questa decisione “garantirà trasparenza e fornirà un percorso chiaro per andare avanti”.

“Stiamo facendo questo passo per eliminare ogni dubbio sul fatto che l’amministrazione Trump possa avere il diritto di trattenere documenti, impedire la deposizione dei testimoni, ignorare le citazioni debitamente autorizzate o continuare a ostacolare la Camera dei Rappresentanti”, ha sottolineato Pelosi nella sua lettera.



Casa Bianca: processo impeachment non autorizzato – “Non saremo in grado di commentare fino a quando non avremo visto il testo, ma la speaker Nancy Pelosi ammette finalmente quello che l’America già sapeva, ovvero che i democratici stanno conducendo un processo di impeachment non autorizzato. Le loro segrete e oscure deposizioni a porte chiuse sono completamente illegittime e lo sono in modo irreversibile”. La Casa Bianca commenta così l’annunciato voto dei democratici per le procedure per la prossima fase dell’indagine sull’impeachment.