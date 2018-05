USA, crescono oltre le attese i consumi delle famiglie americane

editato in: da

(Teleborsa) – Accelerano i consumi delle famiglie americane, risultando superiori alle aspettative, mentre sul fronte dei redditi si rileva una crescita in linea con le previsioni.

Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali (PCE) ad aprile sono cresciuti dello 0,6%, dato che si confronta con lo 0,5% del mese precedente (rivisto da +0,4%), risultando superiori allo 0,4% previsto dal mercato.

I redditi personali hanno invece registrato un incremento dello 0,3%, rispetto al precedente 0,2% (rivisto al ribasso da un preliminare +0,3%), centrando le attese degli analisti.

Il PCE price index core, una misura dell’inflazione, risulta in crescita dello 0,2% come nel mese precedente, e dell’1,8% su anno come a marzo ed in linea con il consensus.