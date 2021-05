USA, crescono le richieste di mutui settimanali

editato in: da

(Teleborsa) – Crescono a un ritmo più contenuto le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 14 maggio 2021. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un aumento dell’1,2% dopo il +2,1% della settimana precedente.

L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è aumentano del 4%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un decremento del 4,1%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), precisando che i tassi sui mutui trentennali sono aumentati al 3,15% dal 3,11%.

“Si è assistito a un calo delle richieste di acquisto sia per i prestiti convenzionali che per quelli governativi – ha affermato Joel Kan, economista di MBA – Continua ad esserci una forte domanda per l’acquisto di una casa, ma la carenza di offerta persistente sta limitando l’attività di acquisto e la carenza di materiali da costruzione e i costi più elevati stanno rendendo più difficile aumentare l’offerta”.