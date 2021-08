USA, costo unitario del lavoro 2° trimestre +1%, produttività +2,3%

editato in: da

(Teleborsa) – Nel 2° trimestre del 2021 la produttività del settore non agricolo in USA è aumentata su base trimestrale del 2,3%, dopo il +4,3% precedente (dato rivisto da +5,4%), risultando tuttavia peggiore delle attese degli analisti che erano per un +3,5%. Dal secondo trimestre del 2020 al secondo trimestre del 2021, la produttività è aumentata dell’1,9%.

Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro è aumentato dell’1% dopo il -2,8% del 1° trimestre 2021 (dato rivisto da +1,7%) e contro il +1,1% del consensus. Il dato indica la variazione percentuale del costo totale per l’impiego della manodopera e rappresenta un importante termometro delle pressioni inflazionistiche.

L’aumento dell’1% nel secondo trimestre del 2021 rappresenta l’effetto combinato di un aumento del 3,3% della retribuzione oraria e di un aumento del 2,3% della produttività.