USA, consumi e redditi in aumento a novembre

(Teleborsa) – Accelera la crescita dei consumi delle famiglie americane così come dei redditi. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, nel mese di novembre, le spese personali (PCE) sono cresciute dello 0,4%, in linea con le attese, rispetto al +0,3% del mese precedente.

I redditi personali hanno registrato una variazione positiva dello 0,5% contro il +0,1% di ottobre ed il +0,3% del consensus.

Il PCE price index core, una misura dell’inflazione, segna una crescita dello 0,1%. Su anno l’aumento è dell’1,6%.