USA Cina, prove di dialogo sui dazi

(Teleborsa) – Segnali di distensione e prove di riapertura di un dialogo tra Stati Uniti e Cina. Le trattative tra i due Paesi si erano arenate dopo mesi di incontri che avevano portato ad un nulla di fatto. I pesanti dazi imposti dagli USA sull’import cinese (per 34 miliardi di dollari) e le successive rappresaglie del governo di Pechino hanno rappresentato una spada di Damocle per i mercati globali, costantemente minacciati dalle politiche protezionistiche delle due superpotenze.

Entro la fine del mese una delegazione cinese si recherà a Washingtonper tentare di aprire nuovi spiragli di confronto, nonostante non saranno coinvolti funzionari di primo piano. Sono previsti dunque colloqui esplorativi di livello inferiore, proprio nella settimana in cui (il prossimo 23 agosto) scatterà la terza ondata di dazi voluta da Donald Trump, per ulteriori 16 miliardi di dollari. Il Presidente USA nei giorni scorsi ha anche rivelato di “temere interferenze cinesi” sulle elezioni di metà mandato previste nel 2018.

Parole che sicuramente non giovano ai negoziati ed aumentano il rischio di una nuova escalation di minacce. I mercati rispondono però positivamente alla notizia della riapertura delle trattative ed avviano la settimana con segno più.