USA-Cina: progressi sull’accordo a margine dei negoziati cinesi

(Teleborsa) – A margine della due giorni di Pechino, i negoziatori statunitensi e quelli cinesi avrebbero risolto alcune divergenze sul fronte commerciale, compiendo dei passi in direzione dell’accordo. È quanto si apprende da fonti dell’agenzia Dow Jones, secondo cui i progressi avrebbero interessato anche gli acquisti da parte della Cina di beni e servizi americani.

Sempre secondo l’Agenzia, le due superpotenze non sarebbero ancora pronte a siglare un accordo commerciale. Spazio dunque alla seconda fase delle trattative, che, come già annunciato dal South China Morning Post, entro la fine del mese continueranno con la discesa in campo di funzionari di alto livello.