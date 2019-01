Usa-Cina: delegazione statunitense attesa a Pechino lunedì

editato in: da

(Teleborsa) – Semaforo verde per le trattative tra Stati Uniti e Cina, dopo che oggi, 4 gennaio, il Ministro del Commercio di Pechino ha confermato in una nota l’arrivo dei negoziatori statunitensi per il prossimo lunedì 7 gennaio. La due giorni di incontri, che segna l’avvio del primo faccia a faccia dopo il colloquio avvenuto tra Donald Trump e Xi Jinping in occasione del G20 argentino, mira a trovare un’intesa tra le due superpotenze, protagoniste nel corso del 2018 di una battaglia a colpi di dazi. Una guerra commerciale, sospesa a fine novembre per dare spazio alle trattative le cui premesse lasciano ben sperare.

Pronta a partire, dunque, la delegazione a stelle e strisce guidata dal vice rappresentante commerciale della Casa Bianca, Jeffrey Gerrish, intenzionata a condurre il primo confronto diretto attraverso una ”Discussione attiva e costruttiva”, come confermano dal Ministero. Intanto, nella giornata di ieri,il tycoon ha dichiarato che le trattative con Pechino “Procedono molto bene, vedremo cosa succede”.