USA, Centene Corp in picchiata a Wall Street. Rileva WellCare Health Plans

(Teleborsa) – L’assicuratore statunitense Centene Corp, una delle assicurazione statunitensi di maggior prestigio, ha confermato l’intenzione di acquistare WellCare Health Plans Inc grazie ad un accordo cash-and-stock volto ad accrescere il business sanitario sostenuto dal governo, valutando il suo rivale più piccolo a 15,27 miliardi di dollari.

Già nei giorni scorsi circolavano rumors sull’avanzamento della trattativa portata avanti dalla società. La conferma del “deal” tra le due aziende ha comportato un picco, in borsa, per le azioni di WellCare che, con una crescita del 23% registrata subito dopo l’ufficializzazione dell’accordo, scambiano ora a 250,74 dollari con un più 8,42% sulle contrattazioni.



Sorte diametralmente opposta invece per Centene Corp che ad ora lascia il 9,19% a Wall Street.

Questo vento contrario soffia a causa dell’accanimento della Casa Bianca contro l’Obamacare, business a cui la società di assicurazioni lega il 40% del suo fatturato. All’inizio di questa settimana infatti si è espresso anche il Dipartimento di Giustizia, appoggiando la sentenza di un giudice federale secondo cui Obamacare avrebbe violato la Costituzione degli Stati Uniti perché richiedeva alle persone di acquistare un’assicurazione sanitaria.

L’accordo con WellCare, nonostante possa essere un mezzo per competere meglio contro gli altri grandi rivali del settore e un modo per svincolarsi parzialmente dalla riforma sanitaria della precedente presidenza, non riesce a rallentare la picchiata del titolo.