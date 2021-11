USA, Camera approva piano Biden da 1.750 miliardi su welfare e clima

(Teleborsa) – La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il “Build Back Better”, il maxi piano dell’amministrazione Biden da 1.750 miliardi di dollari per welfare, educazione e clima. La manovra è stata approvata con 220 voti a favore e 213 contro, con un solo Democratico, Jared Golden del Maine, che ha votato contro il disegno di legge. Dopo l’approvazione della legge sono partiti applausi e cori “Build Back Better” (ma anche “Nancy, Nancy”, la speaker della Camera che ha ottenuto l’ennesimo successo). Si tratta della manovra sociale più ampia da 50 anni, che però ha poche possibilità di passare al Senato senza sostanziali modifiche.

Pelosi e i leader democratici avevano inizialmente sperato di approvare questo disegno di legge il 5 novembre, lo stesso giorno in cui la camera ha votato per approvare un disegno di legge bipartisan per le infrastrutture da 1 trilione di dollari. L’ala più moderata del partito ha però insistito per avere un’analisi del Congressional Budget Office (CBO) sugli impatti del disegno di legge prima di votarlo (l’esito dell’analisi è arrivato nella giornata di ieri). Il CBO ha affermato che il provvedimento aumenterebbe il deficit di 367 miliardi di dollari in un decennio e che saranno spesi 1,64 trilioni in dieci anni (cifra che sale a oltre i 2 trilioni di dollari se vengono presi in considerazione i crediti d’imposta).



“Sono molto grata al presidente Pelosi e alla Camera dei rappresentanti per aver approvato il Build Back Better Act – ha commentato il Segretario al Tesoro Janet Yellen – Il voto di oggi ci avvicina a un’economia più forte e resiliente con una maggiore produttività e partecipazione alla forza lavoro e un minor carico fiscale sulle famiglie della classe media”. “Attendo con impazienza che il Senato approvi questo storico pacchetto e la sua promulgazione in legge”, ha aggiunto.

Tra i principali provvedimenti compresi nel piano ci sono: scuola materna universale per tutti i bambini di 3 e 4 anni; 4 settimane di congedo parentale retribuito federale, malattia o caregiver; copertura per l’acquisto di apparecchi acustici per i beneficiari di Medicare, un limite sul costo dell’insulina nell’ambito di Medicare e un tetto sui costi dei farmaci da prescrizione; 500 miliardi di dollari per combattere il cambiamento climatico, in gran parte attraverso crediti d’imposta sull’energia pulita; l’aumento del limite di detrazione delle tasse statali e locali.

(Foto: Kmccoy )