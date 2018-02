USA, cala la produttività del settore non agricolo

(Teleborsa) – Delude il mercato del lavoro americano, complice il calo della produttività, nonostante un forte aumento del costo del lavoro.

La produttività del settore non agricolo in USA, ha segnato nel 4° trimestre un calo dello 0,1% contro attese per un aumento dello 0,8%. Nel trimestre precedente la produttività era cresciuta del 2,5%. Il dato comunicato dal Bureau of Labour Statistics (BLS) americano è stato rivisto da +3%.

Per quanto riguarda il costo per unità di lavoro si è registrato un robusto incremento del 2%, su trimestre, oltre le attese che erano per un aumento dello 0,9%. Nel trimestre precedente si era registrato un calo dello 0,1% rivisto da -0,2%.