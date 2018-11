USA, al via le elezioni di midterm. Ecco i possibili scenari

editato in: da

(Teleborsa) – Si alza il sipario sulle elezioni di metà mandato (anche note come mediterm elections) negli Stati Uniti. La tornata elettorale che si tiene due anni dopo le elezioni presidenziali riguarda il Congresso (per la precisione 435 membri della Camera dei rappresentanti e un terzo dei 100 membri del Senato, pari a 35 seggi), le assemblee elettive dei singoli Stati e la scelta di alcuni Governatori, sempre dei singoli Stati federali.

Si tratta del primo banco di prova di Donald Trump, che fino ad ora ha potuto contare sulla maggioranza dei Repubblicani sia alla Camera che in Senato.

Per il momento l’unico dato certo è la forte affluenza all’early voting, una formula che consente a 37 Stati di mandare i cittadini alle urne in anticipo, addirittura fino a 45 giorni prima della data ufficiale che cade oggi, 6 novembre.

Per il resto, gli exit poll danno i Democratici in vantaggio alla Camera. Hanno bisogno di 24 seggi per scavalcare gli avversari.

Secondo uno studio di SACE (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) i risultati sostanzialmente possibili sono tre:

1) Avanzata dei democratici: potrebbe portare ad uno stallo legislativo, specie sulle questioni di primaria importanza che richiedono ampie maggioranze per l’approvazione. Sarebbe inoltre improbabile un accordo sul programma infrastrutturale con il rischio di generare un problema di sotto investimenti. C’è infine il rischio che i Democratici si oppongano ai tagli alla spesa sociale per bilanciare quelli fiscali, cosa che implica la permanenza dell’attuale ampio deficit fiscale.

2)”Resistenza” dei Repubblicani: Trump avrebbe minori ostacoli nel proseguire le proprie politiche. In particolare potrebbe rendere permanenti alcune disposizioni sull’abbassamento della pressione fiscale (che al momento scadrebbero nel 2025) e introdurre un secondo pacchetto di tagli alle tasse. Molto dipenderà comunque dal’ampiezza della maggioranza.

3) Democratici “pigliatutto”: in questo caso si rischiano rapporti conflittuali e stallo legislativo. I Democratici potrebbero puntare su assistenza sanitaria, riforme sull’immigrazione e programmi sociali. Difficile che ricevano l’approvazione visto che è richiesta una maggioranza elevata, ma proporre questo tipo di misure potrebbe far bene ai consensi in vista delle elezioni del 2020.

SACE conclude comunque spiegando che al di là dei risultati, le scelte di politica commerciale “saranno indissolubilmente legate alle future strategia di Trump” grazie agli ampi poteri, anche di veto, garantiti all’inquilino della Casa Bianca. Non sono attese dunque inversioni di marcia e la riduzione dei deficit anche attraverso i dazi “resterà verosimilmente un obiettivo dell’agenda”. La Cina resterà uno dei bersagli principali e “anche l’Unione Europea potrebbe finire nel mirino di Trump. In caso di vittoria, parziale o totale, dei Democratici, e quindi in assenza di grandi margini di manovra dal lato dell’attività legislativa, è addirittura ipotizzabile che la politica commerciale sia ancora più aggressiva”, conclude SACE.