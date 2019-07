Usa 2020: sondaggio, consenso Trump al 44%

editato in: da

(Teleborsa) – Donald Trump vola nei sondaggi. Secondo un sondaggio di Washington Post-Abc News, l’attuale presidente, in corsa per la rielezione nel 2020, vede il suo indice di approvazione al 44%, in salita di 5 punti percentuali rispetto al 39% dello scorso aprile.

I numeri sono confermati anche tra gli elettori registrati dove il consenso di Trump tocca il 47% dal 42% di qualche mese fa. Seppur positivi tanto da essere il livello di approvazione più alto dall’inizio della sua presidenza, il sondaggio registra una maggioranza contraria alle politiche del tycoon, con il 53% che disapprova il suo lavoro alla Casa Bianca.

A trascinare la popolarità del presidente è la situazione economica che piace al 51% degli intervistati. Su tutti i temi del sondaggi, il suo rating è al di sotto del 44%: si passa dal 29% riferito alle politiche ambientali, salendo al 32% sull’aborto, il 36% sulla questione armi, fino al 40% della politica sull’immigrazione e il 42% sulle tasse.