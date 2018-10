UPDAY for Samsung Partner di Italiaonline

editato in: da

(Teleborsa) – UPDAY e Italiaonline uniscono le rispettive competenze per aumentare la forza pubblicitaria nel mercato italiano. L’app di notizie più grande d’Europa, preinstallata sugli smartphone Samsung in 16 paesi europei e integrata su tablet e smart TV di ultima generazione, collaborerà in Italia con l’azienda leader nel mercato della pubblicità digitale per grandi account e nei servizi di marketing locale per PMI, per mezzo della concessionaria iOL Advertising, perfettamente in grado di adattarsi agli annunci nativi, display e video di UPDAY, sia per campagne dirette che in programmatic.

“Come prima internet company italiana, è stato naturale trovare una lingua comune con un partner come UPDAY, in prima linea nell’offrire notizie su smartphone, sempre più il mezzo preferito per la fruizione di contenuti e grande bacino di audience – ha commentato Andrea Chiapponi, direttore Large Account Italiaonline – . Per UPDAY metteremo a disposizione i nostri servizi e l’ampia conoscenza del mercato digitale italiano che soltanto iOL Advertising possiede”.

“UPDAY offre una user experience altamente elaborata attraverso contenuti pertinenti e annunci non intrusivi – ha commentato Aneta Nowobilska, direttore Advertising di UPDAY – . Questo approccio unico è molto apprezzato dagli utenti e dagli inserzionisti allo stesso tempo . Italiaonline ci ha convinti con la sua notevole esperienza del mercato pubblicitario italiano e la sua rete capillare unita alla flessibilità nella realizzazione delle esigenze specifiche di UPDAY – un mix unico che è la chiave per il successo delle vendite pubblicitarie”.