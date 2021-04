Università Pavia sigla convenzione con Intesa Sanpaolo e Fondazione Monte Lombardia per alta formazione

editato in: da

Uniti per garantire lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione a beneficio del territorio e della comunità. E’ questo il senso della convenzione quadro presentata oggi, siglata dall’Università di Pavia, Fondazione Banca del Monte di Lombardia e Intesa Sanpaolo volta a sostenere il processo di innovazione nell’offerta formativa dell’Università e la valorizzazione economica, sociale e culturale del territorio pavese.

Alla presentazione dell’accordo è stato fatto il punto sul ruolo che le università sono chiamate a svolgere per sviluppare conoscenza e valorizzare i risultati della ricerca, determinando così un impatto sulla società in termini di nuova occupazione e benessere, anche alla luce del Next Generation EU.

Una ricerca di ItaliaDecide in collaborazione con Intesa Sampaolo, presentata da Daniela Viglione, Direttore Scientifico di Italiadecide, ha rivelato che l nostro Paese, pur potendo contare su un’elevata qualità dei propri atenei a livello internazionale, sconta un gap in termini di investimenti che si traduce in infrastrutture inadeguate e scarso sostegno ai giovani ricercatori, che fuggono all’estero.

Per fornire il suo contributo ad una inversione di rotta e dare un concreto segnale, l’Università di Pavia ha dunque promosso un importante progetto di potenziamento del dottorato di ricerca, trovando in Intesa Sanpaolo e Fondazione Banca del Monte di Lombardia due partner attenti. La nuova partnership, che prenderà avvio con il prossimo anno accademico sino all’anno accademico 2025-2026, prevede l’assegnazione di 11 borse triennali all’anno per cinque cicli consecutivi sulle materie più disparate (dalle discipline STEM, alle neuroscienze, dal fotovoltaico alla microelettronica, senza dimenticare la medicina, l’archeologia, le discipline linguistiche.

Il percorso non solo promette importanti risultati riguardo allo sviluppo di nuove conoscenze e applicazioni, ma anche lo sviluppo di una significativa dimensione internazionale, contribuendo a consolidare il prestigio e la qualità dell’Università di Pavia, con riflessi positivi sull’economia del territorio.

Francesco Svelto, Rettore dell’Università di Pavia, ha spiegato che la convenzione dell’Università di Pavia con Intesa Sanpaolo e Fondazione Banca del Monte di Lombardia consentirà di incrementare le borse studio del 10% per cinque cicli consecutivi, quindi “va nella giusta direzione, va a colmare il gap esistente con le maggiori università europee”. Questa iniziativa – ha spiegato – “pone al centro i giovani in un intervento diretto ed immediato”, perché per un’università “fare ricerca non dà buoni risultati se non coinvolge i giovani, che hanno una lunga carriera davanti”.

Oltre al potenziamento del dottorato di ricerca, la convenzione prevede l’attivazione di un “Centro studi sul Diritto delle grandi imprese azionarie” intitolato al Professor Guido Rossi, già allievo e docente dell’Ateneo, e di un Corso di perfezionamento specialistico in materia di “Grandi imprese azionarie, sostenibilità e compliance” presso il Collegio Ghislieri.

Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo, ha voluto ricordare che la convenzione con l’Università di Pavia, una delle più antiche al mondo e tra le più prestigiose, e la Fondazione Banca del Monte, azionista stabile Intesa Sanpaolo, si inserisce in un programma che vede oltre 60 atenei italiani e alcuni stranieri collaborare con la Banca attraverso borse di studio e progetti di ricerca.

“L’idea tradizionale dell’impresa orientata esclusivamente al profitto e a massimizzare il rapporto tra rischio e rendimento è ormai comunemente superata. Oggi il successo di una Banca, o più in generale di un’azienda, si misura nella sua capacità di generare impatto positivo sulla società”, ha ricordato il Presidente Gros-Pietro, facendo riferimento anche all’importanza dei fattori ESG nel piano d’impresa ed alla loro misurazione. Un accenno anche all’importanza del processo di re-skilling, al “rapporto di scambio continuo” esistente con gli atenei ed alla centralità dell’alta formazione per lo sviluppo.

Aldo Poli, Presidente Fondazione Banca del Monte di Lombardia, ha ricordato il ruolo storicamente svolto dalla Fondazione e da UBI sul territorio, aggiungendo che questa iniziativa “costituisce un importante tassello nel percorso di sviluppo economico e sociale del territorio a cui da sempre la Fondazione dedica il proprio impegno” e “conferma che l’acquisto di UBI Banca da parte di Banca Intesa

rinnova l’attenzione al territorio che era stata garantita”.