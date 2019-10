United Ventures lancia il Fondo parallelo ‘UV2L’, dotazione 10 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – United Ventures e Lazio Innova annunciano la partenza del fondo parallelo United Ventures II Lazio (UV2L) con una dotazione di 10 milioni di euro. Il fondo, informa una nota, cofinanziato dalla Regione Lazio con risorse europee del POR FESR 2014-2020, risponde alla strategia di United Ventures di intensificare l’attività di ricerca e investimento nel Lazio, regione storicamente di primaria importanza per la ricerca e lo sviluppo di imprese innovative.

Il focus di investimento di UV2L è in linea con la strategia di United Ventures e si concentra su iniziative fortemente innovative nell’ambito del software e delle tecnologie digitali, che abbiano l’ambizione di svilupparsi a livello internazionale e di contribuire alla digitalizzazione di interi settori industriali.

La prima società a entrare nel portafoglio del fondo UV2L è la romana Exein, fondata da Gianni Cuozzo nel 2018. La società, che opera nel settore della cybersecurity, ha l’obiettivo di mettere in sicurezza il firmware dei dispositivi di infrastrutture critiche e industriali e delle piattaforme IoT. Exein si propone di realizzare la security of things, producendo un software che può essere inserito nell’hardware per difenderlo dall’interno, operando direttamente sul firmware a un livello più profondo.

Massimiliano Magrini, Managing Partner di United Ventures, ha dichiarato: “Il processo di digitalizzazione di interi settori industriali è appena iniziato e il nostro obiettivo è quello di supportare imprenditori di talento nello sviluppo di imprese tecnologiche che possano attuarlo. Siamo contenti di fare parte di questo progetto di Lazio Innova che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra settore pubblico e privato”.

“L’investimento di Lazio Innova nei fondi di Venture Capital, come il caso di UV2 Lazio – ha aggiunto Andrea Ciampalini, Direttore Generale di Lazio Innova – è una parte importante della strategia della Regione Lazio per il sostegno all’innovazione e a chi vuole fare impresa innovativa in questo territorio. Nel caso di United Ventures, la partnership pubblico privata prevede anche uno specifico e innovativo contributo ai costi di scouting che pensiamo possa rafforzare la presenza di un qualificato operatore come United Ventures nella nostra regione”.