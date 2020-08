editato in: da

(Teleborsa) – Posto di lavoro a rischio per 2.850 piloti della United Airlines. Duramente colpita, come tutta l’industria aerea, dall’emergenza sanitaria Covid-19 la compagnia aerea ha annunciato che, se non arriveranno risorse aggiuntive dal governo federale, i licenziamenti partiranno dal 1 ottobre.

(Foto: Nel Botha / Pixabay )