United Airlines, più voli per Mammoth Lakes in California da Denver e Los Angeles

(Teleborsa) – United Airlines amplia i propri collegamenti in California. Mammoth Lakes Tourism e United, quarta compagnia aerea al mondo per numero di passeggeri trasportati, hanno annunciato l’aggiunta di due nuovi voli per Mammoth Lakes dagli hub di Denver e Los Angeles. I nuovi voli completano così il servizio stagionale già esistente, che collega Mammoth Lakes e San Francisco.

United Airlines inizierà il nuovo servizio giornaliero e annuale da Los Angeles il 1 ° dicembre 2018 e le rotta giornaliere stagionali da Denver e San Francisco. I voli stagionali di United da Denver e San Francisco partiranno il 19 dicembre 2018 per terminare il 30 marzo 2019. È la prima volta che viene offerto un servizio giornaliero per Mammoth da Denver.