United Airlines incrementa i collegamenti domestici e verso l’Europa

(Teleborsa) – United Airlines ha aggiunto oltre 400 voli giornalieri al programma operativo di luglio. La maggior parte riguarda il network dei collegamenti statunitensi, che permetterà di coprire l’80% dell’offerta del 2019. Rafforzate anche le rotte europee, con collegamenti verso oltre 50 città, per rispondere all’incremento delle prenotazioni che sono aumentate del 214% rispetto ai mesi estivi del 2020.

In particolare, sulle destinazioni internazionali è stato incrementato l’operativo verso Atene, servito un Boeing 777-200er, che sarà raggiunta sia dall’aeroporto Newark di New York che, a partire dal 1° luglio, da Washington. Inoltre, è stato aggiunto un quarto volo settimanale da Newark per Dubrovnik. Appena sarà sancita la riapertura ai turisti vaccinati diretti in Spagna e Portogallo, United riprenderà i voli per Barcellona, Madrid e Lisbona.