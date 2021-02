UnipolSai, utile netto in aumento: dividendo di 0,19 euro per azione

editato in: da

(Teleborsa) – UnipolSai ha chiuso il 2020 con un utile netto (esclusa la quota di terzi) pari a 820 milioni di euro, in aumento del 30,6% rispetto all’anno precedente. Verrà proposto un dividendo unitario di 0,19 euro per azione, in aumento del 18,7% rispetto al 2019, con cedola staccata a maggio.

La raccolta di UnipolSai segna premi Danni per 6.772 milioni di euro, -3,1% principalmente per effetto del calo registrato nei premi Auto. Nel settore Vita, UnipolSai ha realizzato una raccolta diretta pari a 3.099 milioni di euro (-24%).

A fine 2020 il patrimonio netto consolidato di UnipolSai è salito a 8,14 miliardi di euro, rispetto ai 7,15 miliardi di inizio anno. L’indice di solvibilità indica un rapporto tra fondi propri e capitale richiesto pari al 312%, rispetto al 284% di inizio anno (tenuto conto del previsto pagamento dei dividendi). L’indice di solvibilità consolidato basato sul capitale economico è pari al 277% (252% al 31 dicembre 2019).