Unipol-UnipolSai, Equita sim conferma giudizi dopo conti. Titoli brillano

(Teleborsa) – Gli analisti di Equita Sim continuano a consigliare “buy” sul titolo Unipol con target price a 5,6 euro che si confronta con i 3,41 euro delle attuali quotazioni. Gli esperti confermano anche la valutazione sulle azioni UnipolSai, con raccomandazione “hold” e prezzo obiettivo 2,20 euro (1,92 euro le attuali quotazioni).

Stamane, prima dell’avvio del mercato, le due società hanno annunciato risultati positivi nel primo semestre.

Intanto a Piazza Affari i due titoli si muovono in forte rialzo, ignorando il sell-off che si è abbattuto sull’intero listino milanese. Le azioni Unipol balzano dell’1,67% sul ritorno in utile. Brillano anche le UnipolSai +2,42% dopo aver riportato un risultato netto in aumento del 129%.