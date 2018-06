Unipol pronta a salire ancora in BPER ma senza controllo

editato in: da

(Teleborsa) – In merito all’acquisto da parte di Unipol di oltre 15,6 milioni di azioni ordinarie di BPER Banca che porta Unipol a detenere il 13,1% circa del capitale sociale di BPER, il gruppo fa sapere che l’acquisto è avvenuto a seguito dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nulla osta da parte della Banca Centrale Europea e delle competenti Autorità di Vigilanza nazionali.

Unipol nel corso dei sei mesi successivi all’Acquisto vuole perseguire i seguenti obiettivi:

a) L’Acquisto della Partecipazione Diretta è stato effettuato da Unipol mediante risorse di cassa disponibili.

b) La Società ha agito da sola e non di concerto con altri soggetti. Come supra richiamato, l’Acquisto della Partecipazione Diretta è stato effettuato da Unipol attraverso una procedura di reverse accelerated book building – RABB realizzata dagli Intermediari, senza la partecipazione di altri soggetti.

c) La Società è stata autorizzata dalle competenti Autorità ad acquisire una partecipazione qualificata, eccedente il 10% del capitale sociale, in BPER. Tenuto conto delle normative in proposito applicabili e delle autorizzazioni ricevute, la partecipazione diretta o indiretta detenibile da Unipol nella Banca non può superare il 19,9% circa del capitale sociale di quest’ultima (Partecipazione Massima Autorizzata). A seguito dell’Acquisto della Partecipazione Diretta, Unipol è giunta a detenere una partecipazione complessiva pari al 13,1% circa del capitale sociale di BPER. Nel corso del Periodo di Riferimento, nella sua qualità di investitore istituzionale, Unipol intende contribuire ai piani di sviluppo nel medio-lungo periodo della Banca, con la quale è, peraltro, in essere una partnership industriale pluriennale nel comparto della bancassicurazione danni e vita. Nel corso del Periodo di Riferimento – anche in coerenza con le autorizzazioni in proposito ottenute – la Società valuterà l’eventuale ulteriore incremento della propria partecipazione in BPER. L’acquisto dell’Ulteriore Partecipazione potrà essere effettuato da Unipol a propria discrezione durante il Periodo di Riferimento, in una o più volte e comunque nei limiti della Partecipazione Massima Autorizzata, alla luce di quelli che saranno i piani e le prospettive di sviluppo della Banca e le condizioni generali del mercato. In ogni caso, durante il Periodo di Riferimento, la Società – anche a seguito dell’eventuale acquisto dell’Ulteriore Partecipazione – non intende esercitare su BPER il controllo, anche di fatto. Unipol, anche per il tramite della propria controllata UnipolSai, eserciterà i diritti sociali e le prerogative societarie alla stessa spettanti ai sensi di legge e di statuto in qualità di azionista diretto e indiretto di BPER, al fine di contribuire ai piani di sviluppo della Banca nel medio-lungo periodo.

d) Unipol non è parte di alcun patto parasociale con altri soci di BPER.

e) Unipol non intende proporre l’integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo di BPER.