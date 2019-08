Unipol e UnipolSai, utili in forte crescita nel 1° semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Unipol e UnipolSai chiudono il primo semestre con utili in deciso aumento ed una raccolta in forte crescita sia per il ramo Voit che per il ramo Danni.

Unipol ha riportato un risultato netto consolidato di 740 milioni di euro, in aumento rispetto ai 644 milioni del giugno 2018, che include il consolidamento della partecipazione detenuta in BPER Banca (pari a 388 milioni di euro), mentre il dato del 2018 includeva la plusvalenza di 309 milioni dovuta alla cessione della partecipazione in Popolare Vita ed altri effetti minori. Escludendo le voci straordinarie, il risultato netto consolidato normalizzato è positivo per 353 milioni di euro, in deciso aumento (+13,3%) rispetto ai 311 milioni del 2018. La raccolta diretta assicurativa al 30 giugno 2019, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 7.294 milioni di euro (+18,5% rispetto ai 6.153 milioni raccolti al 30 giugno 2018). In particolare la raccolta Danni a 4,1 miliardi di euro (+2,6%) e Vita a 3,2 miliardi di euro (+48,4%).

L’indice di solvibilità del Gruppo Unipol al 30 giugno 2019, che sconta gli effetti della qualificazione di BPER come società collegata, è pari al 165% pro forma, ovvero considerando gli effetti della cessione di Unipol Banca e dell’acquisizione dei portafogli NPL dal Gruppo BPER avvenuta il 31 luglio 2019 (163% al 31 dicembre 2018). Il corrispondente indice reported è pari al 153%.

UnipolSai ha registrato un un risultato netto consolidato pari di 377 milioni di euro, in forte crescita (+7,4%) rispetto al risultato normalizzato del corrispondente periodo dell’esercizio precedente pari a 351 milioni. La raccolta diretta assicurativa al 30 giugno 2019, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 7.294 milioni di euro (rispetto ai 6.153 milioni raccolti al 30 giugno 2018, +18,5%). In particolare la raccolta Danni a 4,1 miliardi di euro (+2,6%) e Vita a 3,2 miliardi di euro (+48,4%).

Per quanto concerne l’indice di solvibilità individuale di UnipolSai al 30 giugno 2019 il rapporto tra fondi propri e capitale richiesto è pari al 264%, rispetto al 253% del 31 dicembre 2018. L’indice di solvibilità consolidato basato sul capitale economico è pari al 228% (202% al 31 dicembre 2018).