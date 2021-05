Unipol e UnipolSai annunciano risultati in crescita nel 1° trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Risultati trimestrali in forte crescita per il Gruppo Unipol e per UnipolSai, che beneficiano dell’ottimo andamento della raccolta e degli effetti del consolidamento del BPER.

Il Gruppo Unipol ha chiuso il 1° trimestre con un utile netto consolidato di 361 milioni di euro, quasi triplicato rispetto ai 134 milioni al 31 marzo 2020. Escludendo il contributo derivante dal consolidamento di BPER (circa 119 milioni di euro), il risultato netto sarebbe pari a 242 milioni di euro.

Il patrimonio netto consolidato ammonta, al 31 marzo 2021, a 9.951 milioni di euro (9.525 milioni al 31 dicembre 2020). Resta elevato il Solvency ratio consolidato, pur calando al 210% dal 216%di fine 2020. La riduzione è in gran parte dovuta all’incremento del requisito di capitale di gruppo, relativo agli effetti derivanti dall’acquisizione del ramo d’azienda ex-UBI da parte di BPER.

Nello stesso periodo la controllata assicurativa UnipolSai ha riportato un risultato netto consolidato di 249 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai 171 milioni al 31 marzo 2020.

La raccolta diretta assicurativa è salita a 3,2 miliardi di euro (+2%), di cui 1,9 miliardi il ramo Danni (-3%) e 1,3 miliardi il ramo Vita (+10,7%). Combined ratio netto riassicurazione all’89,1% (92% al 31 marzo 2020).

Il patrimonio netto consolidato ammonta, al 31 marzo 2021, a 8.470 milioni di euro (8.144 milioni al 31 dicembre 2020). Il Solvency ratio individuale si attesta al 313% (era al 318%) e quello consolidato al 277% (da 281%).