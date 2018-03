Unipol conferma risultati 2017 e cedola di 0,18 euro. Via libera cessione ArcaVita

editato in: da

(Teleborsa) – Unipol ha pubblicato i risultati definitivi del 2017, che sistanzialmente confermano quanto anticipato con la stima preliminare, evidenziando un utile netto consolidato normalizzato pari a 655 milioni di euro, escludendo gli effetti one-off del piano di ristrutturazione del comparto bancario del Gruppo.

Il risultato netto consolidato, considerati tali effetti, è negativo per 169 milioni di euro (era positivo per 535 milioni nel 2016). Il CdA proporrà un dividendo unitario pari a 0,18 euro per azione all’Assemblea dei soci prevista per il 24 aprile 2018.

Sotto il profilo operativo, la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, è pari a 12.291 milioni di euro (-17% rispetto ai 14.806 milioni del 2016), di cui il ramo Danni a 7.867 milioni di euro (+0,7% rispetto al 2016) ed il ramo Vita a 4.424 milioni di euro (-36,8% rispetto al 2016). Redditività degli investimenti finanziari pari al 3,7%.

Buona la solidità patrimoniale, con un Solvency ratio consolidato basato sul capitale economico pari al 169% ed un indice di solvibilità di Gruppo, calcolato secondo la normativa Solvency II pari al 152% (141% al 31 dicembre 2016). Per quanto concerne il settore bancario si evidenzia un CET1 al 31,5%.

Il CdA ha anche approvato la cessione di Arca Vita a UnipolSai, pari al 63,39% del capitale sociale, per un corrispettivo di 475 milioni di euro. La cessione rientra nell’ambito di un progetto finalizzato alla definitiva razionalizzazione del comparto assicurativo del Gruppo Unipol, attraverso l’aggregazione dell’intero business assicurativo del Gruppo sotto il controllo di UnipolSai Assicurazioni.

All’indomani della pubblicazione dei risultati definitivi, il titolo avvia le contrattazioni in Borsa con un ribasso dell’1,7% in una giornata generalmente negativa per il mercato di riferimento.