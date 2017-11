Unipol, collocamento bond senior per 500 mln euro

(Teleborsa) – Unipol Gruppo ha lanciato il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito destinato esclusivamente a investitori qualificati di importo pari a euro 500 milioni e della durata di dieci anni.

Detto prestito, da emettersi a valere sul programma di emissioni obbligazionarie della Società denominato “€2,000,000,000 Euro Medium Term Notes”, avrà le seguenti caratteristiche: euro 500 milioni in linea capitale, scadenza nel mese di novembre 2027, prezzo di emissione pari a 99,842%, cedola pari al 3,50%.

La data di regolamento del prestito è prevista per il 29 novembre 2017, data a decorrere dalla quale è atteso che le obbligazioni siano quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale e al soddisfacimento delle condizioni sospensive all’emissione.

È atteso che ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario sia assegnato un rating di “Ba2” e “BB+” da parte di, rispettivamente, Moody’s e Fitch.