Unipol aumenta la partecipazione in BPER

(Teleborsa) – L’aumento della partecipazione in BPER da parte di Unipol non scalda i due titoli, in deciso calo a Piazza Affari in una sessione generalmente dominata dalle vendite anche a livello europeo.

Nel fine settimana Unipol ha annunciato di aver completato, attraverso acquisti sul mercato, l’acquisizione di 25 milioni di azioni di BPER.

La partecipazione che il Gruppo detiene, in via diretta e indiretta, nella banca emiliano-romagnola ammonta pertanto a 72,5 milioni di azioni, pari al 15,06% del capitale sociale della stessa.