Unione Consumatori: stima calo PIL positiva, viste le premesse

editato in: da

(Teleborsa) – “Vista la situazione e le premesse, si tratta di una stima positiva per l’Italia, con certo una contrazione del PIL nel quarto trimestre, ma limitata, visto il -8,9% finale del 2020″, ha affermato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Questa mattina, l’ISTAT aveva infatti annunciato che il PIL italiano diminuirà dell’8,9% nel 2020, mentre rimbalzerà del 4% nel 2021, rivendendo al ribasso le sue previsioni di giugno.

“Ovviamente tutto dipende dal nuovo DPCM e da come andranno i consumi di Natale e il fatturato delle aziende in quest’ultimo mese strategico per molti settori, dal turismo al commercio. Un’incognita non da poco”, ha aggiunto Dona.