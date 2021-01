Union Pacific soffre il calo di utili e ricavi

editato in: da

(Teleborsa) – Pressione su Union Pacific, che perde terreno, mostrando una discesa del 4%.

Il titolo del colosso dei trasporti ferroviari risente dei risultati del quarto trimestre che hanno evidenziato utili netti in calo del 2% a 1,380 miliardi di dollari. I ricavi sono scesi dell’1% a 5,141 miliardi.

Lo scenario su base settimanale di Union Pacific rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall’S&P 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.

Lo status tecnico di Union Pacific è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 214,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 206,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 222,5.