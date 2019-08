Unigestion, agosto mese difficile per asset rischiosi

editato in: da

(Teleborsa) – Mese difficile, quello di agosto per quanto riguarda gli asset rischiosi. Secondo quanto riposta la Weekly Strategy del Cross Asset Solutions di Unigestion, l’Indice MSCI All Country World è sceso del 4%, mentre l’Emerging Market Index del 6%. L’indice Bloomberg Commodity è sceso di quasi il 3% e il Barclays Global High Yield del 2%. Gli asset a copertura hanno fornito una certa sicurezza, con il Barclays Global Aggregate Index in crescita del 2%, l’oro del 7% e lo yen giapponese del 3%, mentre il franco svizzero è salito di circa il 2% sull’euro.

Gli investitori sono preoccupati di una recessione imminente e, con le banche centrali che difficilmente annunceranno nuove misure nelle prossime settimane, sarà il sentiment a guidare i mercati.