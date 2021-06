Unieuro, dal 21 giugno nell’indice FTSE Italia Mid Cap

editato in: da

(Teleborsa) – Le azioni di Unieuro, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, verranno incluse nell’indice FTSE Italia Mid Cap a partire da lunedì 21 giugno 2021. La promozione, nell’ambito della consueta revisione trimestrale del paniere, consente alla società di Forlì di entrare nell’indice che raccoglie le prime 60 società italiane per capitalizzazione borsistica non ricomprese nell’indice FTSE MIB.

“A poco più di quattro anni dal nostro debutto sul listino di Milano e ad uno dall’evoluzione in public company, la capitalizzazione di Unieuro è arrivata a toccare i 600 milioni di euro, il flottante è dell’80% e ogni giorno vengono scambiate sul mercato nostre azioni per oltre 9 milioni di euro”, ha commentato Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro.

“Grazie a questi dati lusinghieri è già tempo di celebrare un nuovo traguardo: il debutto nell’indice Ftse Italia Mid Cap, dunque l’ingresso tra le prime cento quotate italiane per valore di Borsa, che auspicabilmente amplierà ancor di più la nostra base azionaria a beneficio di tutti i soci, vecchi e nuovi, piccoli e grandi“, ha aggiunto.