Unieuro, cinque nuovi negozi negli ipermercati “Spazio Conad”

(Teleborsa) – Unieuro, attivo nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, e Commercianti Indipendenti Associati società cooperativa associata Conad (“Cia-Conad”), che opera nel territorio di Romagna, San Marino, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, hanno definito una collaborazione finalizzata all’apertura di cinque nuovi punti vendita diretti Unieuro all’interno di altrettanti ipermercati ex-Auchan, in procinto di diventare punti vendita “Spazio Conad”. Lo rende noto

un comunicato congiunto.

A partire dal primo punto vendita Unieuro all’interno dello Spazio Conad nel centro commerciale di Curno (Bergamo), la cui apertura è prevista a breve, il progetto interesserà poi i nuovi Spazio Conad di Padova, Vimodrone (Milano), Merate (Lecco) e Rescaldina (Milano).



“I nuovi punti vendita Unieuro all’interno degli ipermercati Spazio Conad nascono da un’occasione irripetibile nel panorama retail italiano. A distanza di un anno dallo sbarco di Unieuro nella Grande Distribuzione Organizzata, rafforziamo e rilanciamo il nostro progetto di penetrazione del canale grazie a Cia-Conad, con cui condividiamo le radici forlivesi e la grande attenzione al cliente e ai suoi bisogni”, ha commentato Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro.

“L’accordo – ha dichiarato Luca Panzavolta, amministratore delegato di CIA-Conad – suggella il proficuo e duraturo rapporto di collaborazione tra due aziende forlivesi che negli anni hanno saputo guadagnare notorietà e quote di mercato nazionali, cogliendo le opportunità che si sono via via presentate e facendo leva sulle rispettive specificita’, a partire dalla natura aziendale: quella di società per azioni quotata in Borsa per Unieuro, quella di cooperativa per Commercianti Indipendenti Associati”.

