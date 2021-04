Unieuro brinda al nuovo socio

editato in: da

(Teleborsa) – Brillante rialzo per Unieuro, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,04%.

Iliad è entrata nel capitale con una quota del 12% diventando primo azionista del leader italiano nella distribuzione di materiale elettronico ed elettrodomestico.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Star. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione al maggior distributore di elettronica di consumo ed elettrodomestici rispetto all’indice di riferimento.



Lo status tecnico di Unieuro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,75 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 21,87. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,63.