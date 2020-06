Unieuro: approvato bilancio, ricavi in crescita

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Unieuro, riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Stefano Meloni, ha approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 29 febbraio 2020 con ricavi in crescita del 16,2%rispetto all’anno precedente a quota 2,4 miliardi di euro e un risultato netto ‘adjusted’ pari a 45,7 milioni di euro, in crescita del 7%.

Inoltre, è stata approvata la proposta di destinare l’intero utile netto civilistico, pari a 35,7 milioni di euro a riserva straordinaria disponibile e distribuibile, e quindi di non distribuire dividendi.

“La decisione – si legge nella nota – e` stata presa per rafforzare ulteriormente e in via prudenziale la struttura finanziaria di Unieuro, mantenendo al contempo la possibilita` di accedere alle misure previste dal Decreto Liquidita`”.

(Foto: © Sergiomonti | Dreamstime.com)