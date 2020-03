Unidata, crescita sostenuta nel 2019. Primi 2 mesi dell’anno boom

editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di Unidata ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2019, che chiude con un valore delle produzione di 3,2 milioni di Euro, in aumento del 14,5% rispetto al 2018 ed un EBITDA di 4,6 milioni di euro, in crescita del 20,9% sull’anno precedente. Aumenta anche l’EBIT a 2,4 milioni di Euro.

“L’esercizio 2019 ha prodotto risultati molto soddisfacenti”, dichiara Renato Brunetti, Presidente di Unidata. L’esercizio chiude con un utile netto 1,7 milioni di Euro, in progresso del 5,8% rispetto agli 1,6 milioni di Euro del 2018. Il CdA proporrà di destinare a riserva il risultato di esercizio.

Posizione Finanziaria Netta (PFN) a 0,6 milioni di Euro, in netto miglioramento da 1,1 milioni di Euro del 2018.

L’emergenza COVID-19 ha fatto rilevare un forte aumento dell’utilizzo della rete Internet di Unidata. Per questo motivo, si rileva che sotto il profilo del fatturato nei primi due mesi del 2020 si è registrato un incremento rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente.

Per soddisfare le esigenze e le richieste dei Clienti, Unidata sta attuando campagne di upgrade di Banda, verso la fibra ottica con le migliori tecnologie oggi disponibili, assicurando continuità di servizio e prestazioni sia verso Clienti Business sia verso Clienti residenziali, presso i quali si rileva, al momento, un livello di criticità più elevato per via della diffusione del regime di Smart working. La società, inoltre, ha istituito un Crisis Commitee (CC) stabile composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dai tre Direttori di funzione.