UniCredit, Wouter Devriendt nuovo responsabile funzione Finanza e Controllo

editato in: da

(Teleborsa) – Nuove nomine in UniCredit. Il Consiglio di Amministrazione della banca ha annunciato la nomina di Wouter Devriendt come Responsabile della funzione Finanza e Controllo del Gruppo. Devriendt è attualmente Chief Executive Officer di Dexia (Brussels) e di Dexia Crédit Local (Paris), dove è entrato nel 2016. Assumerà il suo ruolo in UniCredit all’inizio del 2020 e riporterà direttamente al CEO del Gruppo, Jean Pierre Mustier.

“Sono molto lieto che Wouter abbia deciso di entrare nel Gruppo in questa fase – ha dichiarato l’AD Mustier – . Wouter ha un’approfondita conoscenza e comprensione delle organizzazioni finanziarie articolate e una vasta esperienza di gestione internazionale. La posizione ricoperta da Wouter come Chief Executive Officer di Dexia (Brussels) e di Dexia Crédit Local (Paris), società che ha riposizionato con successo dal 2016, lo rende il candidato ideale per il ruolo recentemente creato come Responsabile di Finanza e Controllo. Diamo un caloroso benvenuto a Wouter nel Gruppo. Lui e il suo team giocheranno un ruolo fondamentale nell’attuazione del nostro nuovo piano strategico 2020-23 che presenteremo il 3 dicembre”.