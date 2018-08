Unicredit viaggia al rialzo a Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Viaggia in frazionale rialzo il titolo di Unicredit a Piazza Affari. Le azioni mostrano un guadagno dello 0,61% scambiando a 13,204 euro. La banca sarebbe pronta ad accelerare sul dossier Societe Generale.

Lo riporta Bloomberg che vederebbe il coinvolgimento di Daniel Bouton, senior advisor di Rothschild ed ex presidente di SocGen in qualità di advisor per valutare un’eventuale fusione con la banca francese

Inoltre Jefferies ha confermato il giudizio a “Buy” su Unicredit con prezzo obiettivo sceso da 20 a 18,4 euro.

Lo status tecnico di medio periodo di Unicredit ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l’area di resistenza individuata a quota 13,36 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l’obiettivo del top a 13,67, mentre il primo supporto è stimato a 13,06.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)