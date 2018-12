Unicredit, vendita di asset immobiliari tedeschi per un miliardo di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Unicredit ha in programma la vendita di asset immobiliari in Germania per circa un miliardo di euro. L’operazione, che prenderà il via a gennaio, ha lo scopo di rafforzare il capitale in seguito alla svalutazione della partecipata turca Yapi Kredi per 846 milioni di euro e agli accantonamenti in vista delle sanzioni Usa per la questione delle presunte violazioni all’embargo iraniano.

Secondo quanto riporta Bloomberg la cessione riguarderà un portafoglio di attività immobiliari (circa trenta stabili) principalmente ad uso uffici e filiali, della controllata tedesca HypoVereinsbank e, ad affiancare la banca di piazza Gae Aulenti nell’operazione, secondo le indiscrezioni, ci sarà la società di servizi immobiliari Cushman & Wakefield.

Una misura che era stata già annunciata dall’ad Jean Pierre Mustier in occasione della presentazione dei conti dei nove mesi, insieme ad altre azioni correttive a protezione del capitale della banca. L’istituto da inizio anno perde, infatti, più del 35% e negli ultimi 3 mesi il passivo è pari al 27% circa.

La scorsa settimana Unicredit ha, inoltre, annunciato un accordo tra HypoVereinsbank e Guber banca per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza derivanti da contratti di leasing per un valore facciale complessivo, al lordo delle rettifiche, di circa 170 milioni di euro.

Entro la fine del prossimo anno Mustier conta di raggiungere un utile netto da 4,7 miliardi