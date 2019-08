Unicredit, utile semestre sale a 3,2 miliardi. Mustier: “Risultati solidi nonostante contesto”

editato in: da

(Teleborsa) – Unicredit chiude il primo semestre dell’anno con utile netto di 3,2 miliardi in crescita del 51,7% rispetto allo stesso periodo del 2018 con la cessione degli immobili in Germania del primo trimestre e della quota del 17% di Fineco nel secondo trimestre. I ricavi sono pari a 9,3 miliardi (-3,8%).

“Nel primo semestre 2019, seppure in un contesto macroeconomico complesso, siamo stati in grado di conseguire ancora una volta risultati solidi. Rimaniamo fiduciosi nei fondamentali dell’Italia e dell’Europa. UniCredit continua a finanziare con successo l’economia reale dei Paesi in cui opera” – ha commentato Jean Pierre Mustier, Amministratore Delegato dell’istituto di credito di Piazza Gae Aulenti. “Confermiamo i nostri obiettivi a fine anno, tra cui un RoTE di Gruppo superiore al 9 per cento e un utile netto rettificato di 4,7 miliardi di euro, al quale si applicherà il pagamento in contanti dei dividendi del 30 per cento. Siamo in anticipo rispetto alla tabella di marcia nell’esecuzione del piano Transform 2019 e abbiamo già raggiunto l’obiettivo di riduzione degli FTE e il 98 per cento delle chiusure di filiali. In un contesto come quello attuale, con tassi di interesse più bassi per un periodo più lungo di quello previsto, abbiamo deciso di modificare la nostra guidance sui ricavi dell’esercizio 2019 da 19 miliardi di euro a 18,7 miliardi di euro. Le esposizioni creditizie deteriorate lorde della Non Core sono state drasticamente ridotte e alla fine del 2019 si assesteranno vicine ai 10 miliardi di euro, ben al di sotto del nostro obiettivo iniziale Transform 2019″.

Outlook 2019

Confermati gli altri target: i costi a 10,1 miliardi, l’obiettivo di costo del rischio a 55 punti base, le esposizioni creditizie deteriorate lorde della non core per il 2019 molto al di sotto di 14,9 miliardi e vicine a 10 miliardi. L’utile netto rettificato è visto a 4,7 miliardi. Il CET1 MDA buffer è confermato al termine dell’anno nella parte superiore del range tra 200-250 punti base.