Unicredit sottoscrive minibond sostenibile da 16 milioni di euro

(Teleborsa) – Unicredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario (minibond) sostenibile da 16 milioni di euro emesso da Minerali Industriali Srl, azienda novarese che opera nel settore minerario.

Il prestito obbligazionario, della durata di 6 anni, è destinato a supportare il piano di investimenti in sostenibilità già avviato dall’azienda. Più nel dettaglio l’operazione prevede ulteriori benefici in termini di tasso per l’azienda al miglioramento del rating di sostenibilità-ESG di Minerali Industriali (rating elaborato dall’agenzia internazionale EcoVadis).

Il gruppo Minerali Industriali nasce dalla fusione di due gruppi storici italiani del settore minerario/estrattivo: Maffei attiva dai primi del 900 e Gruppo Minerali in attività dagli anni ’70. È presente in Italia, Europa, Asia, Nord Africa, Centro e Sud America. Complessivamente il Gruppo conta 270 addetti in Italia e circa 350 all’estero producendo e commercializzando circa 3,5 milioni di tonnellate di materie prime all’anno. I settori di business in cui opera sono estrazione, trattamento e commercializzazione di materie prime quali sabbie, feldspati, argille e caolino destinate alle industrie del vetro, della ceramica, dei sanitari, delle pitture e vernici, così come riciclo e recupero di scarti industriali non pericolosi e prodotti innovativi per l’utilizzo in ambito sportivo e tempo libero. In ultimo, ricerche geologiche e minerarie, progettazione e realizzazione di macchine ed impianti per il settore minerario e per il recupero di rifiuti industriali non pericolosi.

“Questa operazione ci consente di essere ancora una volta partner di riferimento per un’importante impresa di questo territorio – ha commentato Luca Milanesi, Responsabile Imprese Nord Ovest di UniCredit Italia -. Tra le forme di finanziamento innovative con cui sosteniamo le aziende i minibond consentono un primo accesso al mercato dei capitali e permettono di realizzare i loro progetti di investimento e innovazione. Minerali Industriali è una solida realtà imprenditoriale che ha avuto il merito di abbinare una forte presenza internazionale con un’elevata attenzione ai temi della sostenibilità, in un percorso di transizione ecocompatibile e verso un’economia attenta anche ai temi ESG”.

“Siamo lieti di poter continuare la collaborazione con UniCredit nel campo dei minibond – ha commentato Dario Manzoni, CFO di Minerali Industriali – e questa operazione rappresenta un’interessante opportunità di evidenziare i risultati raggiunti dal nostro Gruppo nello sviluppo sostenibile ed economia circolare, con un indirizzo strategico mirato ad un sempre maggiore impegno nelle tematiche ESG”.