UniCredit sottoscrive minibond da 7 milioni messo dalla Mv Line

(Teleborsa) – UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario (minibond) da 7 milioni di euro emesso dalla Mv Line Spa società del gruppo pugliese MV Line Group, azienda leader in Italia nella produzione di zanzariere e di sistemi filtranti ed oscuranti contro gli insetti per l’edilizia.

Il prestito obbligazionario, della durata di 5 anni, è finalizzato a sostenere le strategie di crescita e di sviluppo internazionale dell’azienda, già presente da alcuni anni in Spagna (Valencia). In particolare, l’emissione sottoscritta da UniCredit, partner di riferimento per l’azienda nelle operazioni di capital market, permetterà di implementare i piani di espansione estera del Gruppo soprattutto verso i seguenti mercati-obiettivo: Francia, Germania e Benelux.

“L’operazione accelererà il processo di crescita del gruppo in corso, contribuendo ad espandere ed affermare universalmente il brand”, commenta Antonio Anastasia, Amministratore Delegato e CFO di MV Line. “Una nuova tappa a sostegno della nostra mission di creare prodotti innovativi ed eleganti, capaci di donare protezione e comfort in qualsiasi tipologia di ambiente, sia indoor che outdoor; una mission ben sintetizzata nel claim aziendale ‘Il bello di sentirsi protetti'”, aggiunge il Presidente Paolo Montanaro.

“Con la sottoscrizione del minibond emesso dalla Mv Line prosegue anche al Sud la nostra azione di supporto a favore delle più dinamiche realtà imprenditoriali del territorio – osserva Annalisa Areni, Regional Manager Sud di UniCredit – l’emissione di mini-bond è spesso una tappa in un percorso di crescita aziendale più ampio. È evidente che tali operazioni richiedono una controparte finanziaria strutturata ed è per questo che UniCredit intende proporsi come partner di riferimento delle imprese in questi percorsi virtuosi di sviluppo”.