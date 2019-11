Unicredit sottoscrive minibond da 1,5 milioni di euro di Planetel

editato in: da

(Teleborsa) – UniCredit ha interamente sottoscritto un prestito obbligazionario da 1,5 milioni di euro emesso da Planetel, azienda di Treviolo (Bergamo) operante nel settore delle tlc.

Il prestito obbligazionario, con durata quinquennale e una cedola trimestrale variabile indicizzata all’Euribor, è destinato a sostenere il gruppo industriale nel suo percorso di crescita e sviluppo aziendale, nell’ambito di un programma di investimenti ben definito e funzionale al continuo miglioramento del proprio posizionamento di mercato.

Planetel, è nata nel 2001 e offre servizi di comunicazione IP e soluzioni a Internet a larga banda a 360°, dedicando offerte mirate alle medie e grandi aziende, SOHO, professionisti ed utenti residenziali su tutto il territorio nazionale. Alcune recenti acquisizioni di società lombarde attive nel mercato della connettività a banda larga e dei servizi web ha completato il portafoglio d’offerta e rafforzato il suo ruolo di leader territoriale. Nel 2015 la società ha avviato un progetto per la posa di reti proprietarie in fibra ottica in diversi comuni delle province di Bergamo e di Verona, con l’intento di offrire alle imprese ed alle famiglie i servizi di accesso ad internet in banda ultralarga. I piani di sviluppo futuri prevedono l’estensione della rete proprietaria in aree a forte concentrazione industriale, commerciale e residenziale.

“L’operazione finalizzata con Planetel – ha commentato Giovanni Solaroli, Regional Manager Lombardia di UniCredit – esprime la volontà della nostra Banca di essere partner di riferimento per le realtà del nostro territorio. Oltre alle forme di finanziamento tradizionali, infatti, proponiamo i minibond, che costituiscono uno degli strumenti di finanza alternativa a cui fanno ricorso, con sempre maggiore frequenza, realtà imprenditoriali di piccola-media dimensione estremamente dinamiche e innovative come Planete”.

“Ringrazio UniCredit per l’assistenza fornitaci nell’emissione del prestito obbligazionario, interamente sottoscritto da Unicredit stessa – spiega Bruno Pianetti, Amministratore delegato di Planetel -. Ritengo che il minibond sia per le imprese uno degli strumenti di finanziamento maggiormente innovativi oggi presenti sul mercato”.