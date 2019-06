UniCredit, sottoscritto prestito obbligazionario da 6 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – E’ stato sottoscritto da UniCredit un prestito obbligazionario da 6 milioni di euro emesso dalla Legatoria editoriale Giovanni Olivotto, impresa vicentina con una storia ultracentenaria, compagnia leader a livello europeo nel settore della legatoria e della stampa con una gamma di prodotti che spaziano dalle cartoline ai cataloghi, dai libri per bambini ai volumi di altissimo pregio, realizzati con materiali pregiati e a tirature limitate. Il prestito obbligazionario, della durata di 7 anni, non convertibile e non subordinato , è finalizzato a sostenere le strategie di crescita dell’azienda. In dettaglio, queste nuove risorse messe a disposizione andranno a fornire supporto finanziario agli investimenti previsti da Lego per ampliare la capacità produttiva dello stabilimento di Lavis e per l’aumento dell’automazione nello stabilimento e nei magazzini di Vicenza.

“Con la sottoscrizione del minibond emesso da Lego prosegue la nostra azione di supporto a favore delle più dinamiche realtà imprenditoriali del Nord Est – ha commentato Francesco Iannella, Regional Manager Nord Est di UniCredit -. Il contesto in cui operiamo richiede che un istituto di credito, per proporsi come partner privilegiato di imprese decise a crescere, debba fornire una consulenza a trecentosessanta gradi e dotarsi di competenze e strumenti aggiornati. Operazioni come questa sono la dimostrazione delle capacita’ di UniCredit di fornire risposte concrete e su misura alle esigenze, sempre più complesse, delle nostre imprese”.