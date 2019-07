UniCredit, sottoscritti minibond per 3,8 milioni con S&R Farmaceutici

editato in: da

(Teleborsa) – UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario da 3,8 milioni di euro emesso da S&R Farmaceutici Spa, azienda nata in Umbria, attiva nella commercializzazione di farmaci nell’area ginecologica e urologica, che in pochi anni sta avendo una forte espansione nel mercato di riferimento.

L’operazione servirà a finanziare i progetti di sviluppo. Il prestito obbligazionario ha una durata di 7 anni e il capitale sarà rimborsato in rate trimestrali comprensive di interessi secondo un piano di ammortamento.

“L’operazione finalizzata con S&R Farmaceutici Spa – ha commentato Andrea Burchi, Regional ManagerCentro Nord UniCredit – esprime la volontà della nostra Banca di essere partner di riferimento per le realtà del nostro territorio e di supporto alle aziende start up nel processo di crescita ed espansione. Oltre alle forme di finanziamento tradizionali, infatti, proponiamo prodotti innovativi come il minibond, che rappresenta una modalità diversa di provvista.”

Il Dr. Andrea Narducci, Responsabile Finanziario dell’azienda, ha così commentato: “S&R Farmaceutici ha scelto i minibond al fine di finanziare i propri progetti di sviluppo con acquisizioni relative a nuove licenze di specialità medicinali. Siamo particolarmente soddisfatti della sinergia con UniCredit, che attraverso una rete di advisor di primaria importanza, ha permesso la realizzazione di un progetto di sviluppo ambizioso per il quale siamo certi di un’ottima evoluzione.”