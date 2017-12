Unicredit, Saccomanni: piano strategico sta già dando risultati importanti

(Teleborsa) – Fabrizio Saccomanni è fiero di essere entrato in uno dei più importanti gruppi bancari europei, Unicredit.

In occasione dell’assemblea, che ha dato il via libera alla nuova governance, il successore designato del presidente Giuseppe Vita, ha dichiarato: “Sotto la guida di Jean Pierre Mustier – che conosco e apprezzo da tempo e con il quale lavoreremo molto bene nell’interesse della Banca- UniCredit ha avviato lo scorso anno un piano strategico di rafforzamento e trasformazione di cui già si registrano risultati importanti, e che coinvolge tutte le componenti del Gruppo. In questo percorso, anche la governance ha un peso di tutto rilievo. Oggi l’Assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato una serie di innovazioni che semplificano e migliorano la governance di UniCredit che si allinea così alle migliori prassi di mercato. Siamo tutti consapevoli che una buona governance costituisce un elemento chiave che viene adeguatamente valutato sia dagli investitori, sia dalle autorità di supervisione. Tra le novità introdotte oggi, c’è l’attribuzione al Consiglio in carica della facoltà di presentare una propria lista di candidati per il Consiglio futuro da sottoporre al voto dell’assemblea. E’ una attività con riflessi che i mercati valutano positivamente. Il dialogo costante con tutti i nostri stakeholder è e deve essere un riferimento costante. Nella mia esperienza professionale ho potuto toccare con mano quanto questo dialogo sia fondamentale e quanto sia in grado di favorire il migliore sviluppo non solo delle singole aziende ma anche del sistema nel suo complesso. E’ quindi un elemento chiave per rafforzare ancora di più la capacità di una grande banca paneuropea come UniCredit di affrontare le sfide che ci attendono. A questo obiettivo intendo dedicarmi con il massimo impegno nello spirito di proseguire il lavoro fatto finora a favore dell’integrazione finanziaria europea”.