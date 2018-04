editato in: da

(Teleborsa) – Unicredit annuncia il rimborso anticipato del bond “USD750,000,000 FIXED RATE LOWER TIER II SUBORDINATED CALLABLE NOTES DUE 2 MAY 2023”.

Il rimborso integrale del titolo in via anticipata, previsto per il 2 maggio 2018, avverrà alla pari e gli interessi cesseranno di maturare

alla data di rimborso stessa.