(Teleborsa) – Unicredit annuncia che eserciterà l’opzione di rimborso integrale, in via anticipata, in data 21 luglio 2020, del bond “€500,000,000 non-cumulative step-up Fixed/Floating Subordinated Notes”.

Il prestito obbligazionario era stato emesso in data 21 luglio 2010. Il rimborso anticipato del prestito avverrà alla pari e gli interessi cesseranno di maturare alla data di rimborso stessa.